Исполнилось 12 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 12 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН). БВШН была создана указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года как государственное высшее учебное заведение в составе SOCAR.

Бакинская высшая школа нефти – это вуз, в котором обучение проводится полностью на английском языке. Кампус БВШН является одним из самых больших учебных кампусов в Кавказском регионе с богатой материально-технической базой. Он включает в себя современные лаборатории, студенческий городок, столовые, два спортзала и бассейн. Кампус БВШН был открыт 1 мая 2017 года Президентом Ильхамом Алиевым.

Бакинская высшая школа нефти за прошедшие 12 лет завоевала высокую репутацию и достигла рекордных показателей, оказавшись в первых рядах по количеству Президентских стипендиатов, самым высоким проходным баллам и подготовке высококвалифицированных кадров.

В год проведения первого приема в вузы страны БВШН стала лидером среди 51 вуза в рейтинговой таблице, составленной Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

В настоящее время прием в БВШН осуществляется по двум специальностям на первом курсе. Обучение в вузе проводится по 6-ти специальностям на уровне бакалавриата, 4-ем инженерным специальностям и по программе MBA (4 направления) на уровне магистратуры, 3-ем специальностям на уровне докторантуры и по программе второго высшего образования. Несмотря на то, что количество приемных мест и специальностей с годами увеличилось, БВШН продолжила лидировать по вышеуказанным показателям: все специальности, преподаваемые в вузе, будь то на уровне бакалавриата, магистратуры или докторантуры, имеют самый высокий проходной балл. В 2023/2024 учебном году 3 из 4 специальностей с наивысшим проходным баллом были специальностями БВШН. В этом учебном году БВШН сохранила лидерство по количеству Президентских стипендиатов. 29 студентов вуза были удостоены этой высокой стипендии.

Процесс обучения в Бакинской высшей школе нефти интегрирован с производством. Ежегодно студенты проходят производственную практику на различных предприятиях.

Бакинская высшая школа нефти, являющаяся ярким примером претворения в жизнь девиза Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал», не только дает своим студентам качественное образование, но и уделяет особое внимание обеспечению их работой. Сегодня выпускники БВШН успешно работают в различных крупных отечественных и зарубежных компаниях, государственных предприятиях, а также продолжают обучение в престижных университетах мира.