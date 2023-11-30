На освобожденных территориях Азербайджана оказываются юстиционные услуги в мобильном порядке - Вилаят Захиров

БАКУ /Trend/ - Придавая особое значение обеспечению прав человека, еще в 2000 году в министерстве был создан отдел по правам человека, который впоследствии расширил свои полномочия и стал самостоятельным ведомством.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров на международной конференции "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Он отметил, что управление, деятельность которого организована в соответствии с современными вызовами, выполняет важные функции и задачи в области юстиции, связанные с защитой прав человека, реализацией единой политики коммуникации с общественностью, гражданским обществом и СМИ, осуществляет эффективное взаимодействие в этой области с Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики, соответствующими комитетами Милли Меджлиса (парламент) и другими структурами.

"Также организуются совместные мероприятия в области прав человека с ООН и другими международными организациями. Одним из важных механизмов защиты прав человека является обеспечение общественного контроля, активное участие общественности в государственном управлении", - подчеркнул он.

Заместитель министра упомянул, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях проводятся быстрыми темпами восстановительно-строительные работы, осуществляется интенсивное возвращение азербайджанцев на родные земли, обеспечивается полная и регулярная реализация прав и свобод человека на всей территории страны.

"Министерство юстиции уделяет особое внимание защите прав вернувшихся на эти территории людей, предоставляя им различные юстиционные услуги в мобильном порядке", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Конференция проходит при совместной организации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов. В конференции принимают участие представители государственных структур, международных организаций и институтов гражданского общества.

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