Генпрокуратурой Азербайджана возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев

БАКУ /Trend/ - В Управлении вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев в пяти районах и городах республики.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе расследования на территории сел Тофиги Агдашского района, Хулуг Гусарского района, Тирджан Исмайыллинского района, на улицах Исрафила Мамедова Абшеронского района и Рахиба Мамедова Хатаинского района города Баку были выявлены существенные подозрения, что в результате незаконной вырубки 750 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, природе был причинен ущерб на сумму более 83 тысяч манатов.

В связи с выявленными фактами возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.4 и 259.3 УК (Незаконная рубка деревьев группой лиц, ранее вступивших в сговор, с причинением ущерба в крупном размере) и направлены для проведения следствия в соответствующие органы внутренних дел.

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