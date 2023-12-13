Китай разрешил ввоз птичьего мяса из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате встреч, проведенных Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) с министерством сельского хозяйства Китая, а также мероприятий, проведенных в рабочем порядке, было получено разрешение на экспорт мяса птицы и других продуктов птицеводства в эту страну.

Об этом Trend сообщили в среду в АПБА.

В рамках сотрудничества агентства с соответствующей структурой Китая были получены требования к импорту в ветеринарной сфере этой страны, и в этом направлении на территории Азербайджана были проведены эпизоотологический мониторинг, анализ рисков, исследования, оценка предприятий, усиление ветеринарно-санитарного контроля и другие меры, а отчеты о проделанной работе были представлены китайской стороне. 18 мая 2023 года между делегацией АПБА и делегацией китайских предпринимателей были проведены переговоры об экспорте продукции, а 19 мая состоялась встреча с китайскими импортерами в Ассоциации производителей и экспортеров птичьего мяса и яиц, были посещены 5 птицеводческих ферм.

Основываясь на соответствующих отчетах и результатах исследований, представленных АПБА, Главное таможенное управление Китая, министерство сельского хозяйства подтвердили, что на территории Азербайджана нет вируса высокопатогенного птичьего гриппа. Таким образом, постановление соответствующего органа Китая от 2006 года № 619 было отменено. Согласно новому постановлению, с 8 декабря разрешается ввоз мяса птицы и других продуктов птицеводства, произведенных в Азербайджане, которые соответствуют законам и требованиям Китая в области продовольственной безопасности.

"Доводим до внимания предпринимателей, что они могут обратиться в Агентство в связи с экспортом мяса птицы и других продуктов птицеводства в Китай, ознакомиться с законодательством этой страны по безопасности пищевых продуктов, а также обратиться за методической помощью", - отмечает АПБА.

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