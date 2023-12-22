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МВД Азербайджана предупредило граждан о фейковых сообщениях касательно новогодних скидок

Общество Материалы 22 декабря 2023 17:57 (UTC +04:00)
МВД Азербайджана предупредило граждан о фейковых сообщениях касательно новогодних скидок

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о фейковых сообщениях относительно новогодних скидок.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД, нельзя доверять фейковым сообщениям и публикациям с содержанием наподобие "Эксклюзивные скидки на Новый год".

"Не делитесь данными своей банковской карты через фейковые ссылки, имитирующие известные бренды или магазины. Для онлайн-покупок отдавайте предпочтение официальным приложениям и сайтам", - отмечается в сообщении ведомства.

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