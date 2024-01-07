В Азербайджане проведут мониторинг птичьего гриппа

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проведет очередные эпизоотологические мониторинги заболеваемости птичьим гриппом.

Как сообщили в воскресенье Trend в АПБА, мониторинги, которые пройдут с 8 по 12 января текущего года, охватят охотничьи хозяйства Махмудчала, Агзыбир, Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, водно-болотные, прибрежные зоны национальных парков Абшерон, Ширван, Аггёль, Гызылагадж, на Абшеронском полуострове, в Сальянском, Агджабединском, Лянкяранском районах. Наряду с этим, будет проведен общий осмотр диких птиц, на которых будет проведена охота с целью выявления возбудителя заболевания.

В то же время будут взяты диагностические образцы на промышленных птицеводческих предприятиях в городе Баку и Абшеронском, Хызинском, Шабранском, Хачмазском, Джалилабадском, Астаринском, Нефтчалинском, Сабирабадском, Уджарском районах, а также у домашних птиц в семейных хозяйствах в городах Баку и Абшеронском, Хызинском, Шабранском, Сиязанском, Лянкяранском, Астаринском, Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском, Агджабединском районах для проведения лабораторных исследований, также путем обзора предприятий, ферм, водоемов и парков по всей стране будут проведены целенаправленные просветительско-пропагандистские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

Образцы, взятые в ходе мероприятий, будут подвергнуты соответствующим исследованиям в Центральной ветеринарной лаборатории Института безопасности пищевых продуктов. В рамках мониторинга информация о районах, где будут проведены наблюдения, будет включена в программу "Еpicollect5".

Отметим, что в мониторингах примут участие сотрудники и специалисты Агентства по безопасности пищевых продуктов, Центра здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства по аграрным услугам при министерстве сельского хозяйства, местные управления здоровья животных и ветеринарных служб, Служба охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Центра контроля за особо опасными инфекциями при министерстве здравоохранения.

В период мониторинга планируется проводить наблюдения бешенства и чумы мелких рогатых животных на природных зонах, в семейных и фермерских хозяйствах, а также брать диагностические пробы при обнаружении больных или умерших животных.

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