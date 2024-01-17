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В Азербайджане в прошлом году снизилась заболеваемость некоторыми болезнями

Общество Материалы 17 января 2024 20:23 (UTC +04:00)
В Азербайджане в прошлом году снизилась заболеваемость некоторыми болезнями

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в Азербайджане снизилась заболеваемость некоторыми болезнями.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минздрав.

Так, с января по ноябрь 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года снизилась заболеваемость сибирской язвой (на 39,1 процента), туберкулезом легких (на 4,2 процента).

Кроме того, в этот период не была отмечена заболеваемость коклюшем, малярией, острым полиомиелитом, эпидемическим паротитом, туляремией, синдромом врожденной краснухи, дифтерией, а также столбняком.

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