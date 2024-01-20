...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Переименованы два института АН Азербайджана

Общество Материалы 20 января 2024 13:03 (UTC +04:00)
Переименованы два института АН Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Переименованы два института Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, Институт истории имени Аббасгулу ага Бакиханова переименован в Институт истории и этнологии имени Аббасгулу ага Бакиханова, Институт археологии, этнографии и антропологии - в Институт археологии и антропологии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости