Переименованы два института АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Переименованы два института Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, Институт истории имени Аббасгулу ага Бакиханова переименован в Институт истории и этнологии имени Аббасгулу ага Бакиханова, Институт археологии, этнографии и антропологии - в Институт археологии и антропологии.

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