В миннауки и образования Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - Назначен заведующий отделом человеческих ресурсов министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева на эту должность назначен Чапай Мамедов.

Отметим, что Чапай Мамедов получил степень бакалавра по психологии и менеджменту и магистра по организации и управлению бизнесом. Ранее он занимал руководящие должности в сфере управления человеческими ресурсами в ряде государственных компаний, включая Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Бакинский международный морской торговый порт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!