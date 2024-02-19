"Ичеришехер" в календаре Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Двенадцать памятников из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО включены в календарь, опубликованный организацией на 2024 год.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Памятники, включенные в календарь, были выбраны из 1157 исторических памятников 168 стран, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предметом гордости является то, что в числе включенных в этот календарь 12 памятников также "Ичеришехер". Отметим, что основной целью издания вышеуказанного календаря является донесение до более широкой аудитории информации о памятниках, считающихся жемчужинами культуры человечества, и об их общечеловеческой ценности", - говорится в сообщении управления заповедника.

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