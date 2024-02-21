Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В сети распространились кадры задержания Кямиля Зейналлы в Москве (ВИДЕО)

Общество Материалы 21 февраля 2024 12:41 (UTC +04:00)
В сети распространились кадры задержания Кямиля Зейналлы в Москве (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В сети распространились кадры задержания в Москве известного азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы.

Как сообщает в среду Trend, на кадрах запечатлено, как К.Зейналлы был задержан и увезен группой российских полицейских.

Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку и доставлен в отделение полиции. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости