Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в соцсфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в социальной сфере, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства труда и социальный защиты, министр Сахиль Бабаев встретился с делегацией Всемирного банка.

В ходе встречи министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что за прошедший период между министерством и Всемирным банком сложился успешный опыт сотрудничества. Были доведены до внимания достижения реформ, проводимых в социальной сфере в стране, шаги, предпринятые в направлении расширения программ активной занятости.

Кроме того, отмечена важность совместных проектов со Всемирным банком в процессе социальных реформ и расширения программ занятости.

В ходе встречи также были отмечены положительные результаты сотрудничества в последние годы по разработке новой стратегии занятости, совершенствования системы оценки инвалидности, усиления потенциала в сфере усыновления и другим направлениям.

Кроме того, на встрече была обсуждена текущая повестка дня сотрудничества, а также работа по реализации проекта поддержки занятости, вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Напомним, что Азербайджан и Всемирный банк сотрудничают более 30 лет. Организация поддержала 56 проектов по развитию частного сектора на сумму более чем 500 миллионов долларов США, в результате чего было создано около 4 000 рабочих мест.

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