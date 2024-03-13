Изменен состав коллегии министерства молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в решение № 144 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 14 июня 2006 года "О составе коллегии министерства молодежи и спорта Азербайджана".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение в целях приведения вышеупомянутого решения в соответствие с частью 16 "Положения о министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики".

Согласно изменению, число членов коллегии министерства молодежи и спорта составило 24 (двадцать четыре) человека.

Кроме того, в число членов коллегии добавлены начальники региональных управлений министерства.

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