У Федерации гимнастики Азербайджана большой опыт в проведении международных соревнований - генеральный секретарь AGF

БАКУ /Trend/ - У Федерации гимнастики Азербайджана большой опыт в проведении международных соревнований.

Об этом в четверг сказала Trend генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"В Азербайджане традиционно проводятся международные соревнования по различным гимнастическим дисциплинам. В текущем году мы организовали Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) и Кубок мира по спортивной гимнастике. На соревнованиях по спортивной гимнастике у нас было рекордное количество гимнастов, представителей 67 стран мира. Сейчас мы готовимся к Кубку мира по художественной гимнастике, он состоится в апреле", - отметила генеральный секретарь Федерации гимнастики.

Как подчеркнула Нурлана Мамедзаде, после Кубка мира, в мае, в Баку будет проведен Кубок Европы по художественной гимнастике.

"Формат Кубка Европы будет отличаться. Взрослые гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, впервые будут соревноваться в формате кросс-баттлов. После проведения квалификации 16 граций будут соревноваться между собой – одна гимнастка против другой. В художественной гимнастике такой формат соревнований проводится впервые, и мы думаем, зрителям это будет очень интересно", - добавила она.

Напомним, что Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля 2024 года, а Кубок Европы по художественной гимнастике - 3-5 мая.

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