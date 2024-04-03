Изменение в закон предотвратит злоупотребления по досрочному выходу на пенсию - Муса Гулиев

БАКУ /Trend/ - Согласно действующему законодательству, если число детей, находящихся под опекой родственников, составляет 5 и более, то это дает опекуну право для выхода на пенсию на 5 лет раньше. При этом в данной сфере было достаточно случаев злоупотреблений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев, комментируя изменения в закон "О трудовых пенсиях".

"Практика показывает, что опека оформлялась, но в большинстве случаев дети продолжали жить в своих семьях. То есть возникали случаи злоупотребления законом. После нового изменения в закон право досрочного выхода на пенсию возникает только при усыновлении или взятии под опеку детей, оставшихся без попечения родителей или потерявших родителей", - сказал Гулиев.

Отметим, что это изменение в закон было обсуждено на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 марта и принято в первом чтении.

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