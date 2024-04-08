Туран Байрамов о завоевании лицензии на Олимпиаду в Париже (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск проекта "İdman Bizdə".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой İdman.biz, очередным гостем программы стал Туран Байрамов, завоевавший вчера лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024" в вольной борьбе.

Байрамов прокомментировал свое выступление на Европейском олимпийском квалификационном турнире, проходившем в Баку. Он рассказал о своем поединке против Франка Чамисо в полуфинале и своей главной цели на Олимпийских играх.

Представляем читателям видеоверсию интервью.

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