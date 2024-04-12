«Тузласпор» остался без главного тренера

БАКУ /Trend/ - Представитель первой лиги Турции «Тузласпор», в составе которого выступает азербайджанский футболист Бахтияр Гасанализаде, остался без главного тренера.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, наставник клуба Бекир Иртегун подал в отставку со своего поста.

Представитель Стамбула, не проигрывавший в последних 2-х играх, в отчётном туре разгромил на выезде «Гиресунспор» со счётом 3:0. В 30-м туре команда примет «Гезтепе».

Отметим, что «Тузласпор» занимает 15-е место в турнирной таблице с 31 очком после 29 туров.

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