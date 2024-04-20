БАКУ /Trend/ - В Ханкенди обнаружены оружие, боеприпасы и средства связи.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 19 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты средства связи (2), а также 7 единиц автоматического оружия различных марок, один пистолет, 2 винтовки, 6 боевых гранат, 5 воспламенителей, 33 магазина для патронов, 1348 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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