Венгерская компания планирует завершение восстановительных и реконструкционных работ в поселке Солтанлы до конца 2025 года - Питер Сийярто

БАКУ /Trend/ - До конца 2025 года планируется завершение венгерской компанией восстановительных и реконструкционных работ в поселке Солтанлы.

Об этом в четверг, отвечая на вопрос Trend, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

"Венгерская компания участвует в реконструкции поселка Солтанлы Джебраильского района. Они заново перестроят весь поселок. Уже начато строительство общественных мест. Другие работы будут запланированы до конца ноября. К концу 2025 года планируется завершить работы по восстановлению и реконструкции.

Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - подчеркнул он.

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