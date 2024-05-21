Названы судейские бригады на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу

БАКУ /Trend/ - Объявлены судейские назначения на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу, выступающей в Золотой лиге Европы, которые состоятся на этой неделе.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, матчи сборной Азербайджана будут судить арбитры из Венгрии, Молдовы и Румынии.
В первый игровой день сборная Азербайджана встретится с Румынией. На следующий день соперником сборной станет Швеция.
Золотая Лига Европы (женщины)
II этап
24 мая
17:00. Азербайджан - Румыния
Судьи: Ласло Адлер (Венгрия), Андрей Таран (Молдова)
Альба Блаж. «Поливалента»
25 мая
17:00. Швеция - Азербайджан
Судьи: Богдан Лаурентиу Стойка (Румыния), Ласло Адлер (Венгрия).
Альба Блаж. «Поливалента»
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