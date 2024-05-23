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Созданы Бакинский военный колледж, Гянджинский военный колледж и Нахчыванский военный колледж

Общество Материалы 23 мая 2024 17:45 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - При Национальном университете обороны, входящем в структуру министерства обороны, созданы Бакинский военный колледж, Гянджинский военный колледж и Нахчыванский военный колледж.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

В соответствии с решением, утверждены уставы учебных заведений специального назначения при Национальном университете обороны, входящем в структуру министерства обороны.

Эти колледжи являются средними специальными учебными заведениями специального назначения, действующими при Национальном университете обороны, реализующими программы среднего профессионального образования и дополнительного образования по различным специальностям.

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