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Представители дипкорпуса и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Селекционный центр животноводства в Лачине

Общество Материалы 24 мая 2024 12:25 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 24 мая представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе в рамках визита в Лачин посетили Агропромышленный парк Зерти и Селекционный центр животноводства, созданный в селе Зерти.

Как сообщает в пятницу Trend, представителям дипломатического корпуса и военным атташе была предоставлена информация о проделанной работе в парке.

Они также ознакомились с деятельностью Селекционного центра, получили информацию о породах животных, выращиваемых в центре, и условиях их содержания, а также о проделанной работе по адаптации их к местным условиям.

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