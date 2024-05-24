Названо число получателей пособий и пенсий в Азербайджане в апреле 2024 года

БАКУ /Trend/ - В апреле 2024 года число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий в Азербайджане превысило 845 тысяч человек.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном фонде социальной защиты населения, более 449 тысяч из них получили ежемесячные социальные пособия, а более 395 тысяч - пенсии.

Отметим, что в сентябре 2023 года количество получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий по республике превысило 822 тысячи человек.

Из них более 432 тысяч человек получили ежемесячные социальные пособия, а более 390 тысяч человек - пенсии.

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