В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - 3 июня в 17:00 прием заявок на электронный перевод учащихся на 2023-2024 учебный год через портал www.sy.edu.az будет временно приостановлен.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования.

"Процесс регистрации на конкурс по приему учащихся на свободные места во 2-9 классах ряда общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год завершится 3 июня в 17:00. Регистрация на централизованный экзамен, объявленный в целях приема учащихся в 2024-2025 учебном году в ряд лицеев и гимназий города Баку и различных регионов страны, продлится до 15:00 13 июня. О дате активизации процесса электронного перевода учащихся в следующем учебном году будет сообщено общественности заранее", - говорится в сообщении.

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