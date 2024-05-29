Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завершен капитальный ремонт танкера "Зангезур" ASCO

Общество Материалы 29 мая 2024 16:05 (UTC +04:00)
Завершен капитальный ремонт танкера "Зангезур" ASCO

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Танкер "Зангезур", принадлежащий транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), капитально отремонтирован.

Об этом в среду Trend сообщили в ASCO.

"В ходе ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были отрегулированы главный и вспомогательный двигатели танкера, лопастной вал, некоторое электрооборудование заменено на новое, отремонтировано старое. Также были завершены работы по укладке труб на палубе и в машинном отделении.

На судне установлены два комплекта современного типа "Inmarsat-C", один комплект спидометра типа "DS-85", один комплект приемника метеоданных типа "NAVTEX-700", один комплект стационарной радиостанции UQD.

Также были отремонтированы жилые помещения для экипажа судна.

Подводная и надводная части танкера, главная палуба и надстройка, а также якорные цепи были очищены пескоструйной обработкой и покрашены.

После ремонта танкер был возвращен в эксплуатацию", - говорится в сообщении ASCO.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости