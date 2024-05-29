Завершен капитальный ремонт танкера "Зангезур" ASCO

БАКУ /Trend/ - Танкер "Зангезур", принадлежащий транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), капитально отремонтирован.

Об этом в среду Trend сообщили в ASCO.

"В ходе ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были отрегулированы главный и вспомогательный двигатели танкера, лопастной вал, некоторое электрооборудование заменено на новое, отремонтировано старое. Также были завершены работы по укладке труб на палубе и в машинном отделении.

На судне установлены два комплекта современного типа "Inmarsat-C", один комплект спидометра типа "DS-85", один комплект приемника метеоданных типа "NAVTEX-700", один комплект стационарной радиостанции UQD.

Также были отремонтированы жилые помещения для экипажа судна.

Подводная и надводная части танкера, главная палуба и надстройка, а также якорные цепи были очищены пескоструйной обработкой и покрашены.

После ремонта танкер был возвращен в эксплуатацию", - говорится в сообщении ASCO.

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