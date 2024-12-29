Тела членов экипажа самолета AZAL доставлены во II Аллею почетного захоронения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Тела членов экипажа пассажирского самолета Embraer-190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, доставлены из Международного аэропорта Гейдар Алиев во II Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Trend, сегодня члены экипажа – пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева, которые были в числе погибших, будут похоронены во II Аллее почетного захоронения в Баку.

Напомним, что минувшей ночью тела погибших в результате крушения вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, трех членов экипажа (пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой), а также 21 пассажира были доставлены в Баку.

Отметим, что ранее в Баку были доставлены 14 раненых и тела 4 погибших.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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