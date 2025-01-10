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В этом году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро

Общество Материалы 10 января 2025 10:37 (UTC +04:00)
В этом году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов.

Он отметил, что в прошлом году количество пассажиров, перевезенных метро, составило 230 миллионов человек.

"Это близко к рекордному показателю пассажироперевозок в метро", - подчеркнул он.

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