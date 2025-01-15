Названо число вакцинированных против гриппа в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации против гриппа начался в сентябре 2024 года с учетом требований системы "Холодовая цепочка". До 1 января 2025 года в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), было вакцинировано в общей сложности 34 148 человек.

Как сообщили в среду Trend в TƏBİB, в осенне-зимний период в Азербайджане продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения ОРВИ.

"Из числа вакцинированных 4431 человек относятся к возрастной группе до 17 лет, а 29 717 человек — к возрастной группе от 18 лет и старше.

Отметим, что инактивированные вакцины против гриппа помогают защитить как детей, так и взрослых от гриппа на сезонной основе, особенно в случаях высокого риска осложнений.

Для вакцинации используются полностью безопасные и качественные вакцинные препараты производства компании "Abbott", ввезенные в страну министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. Эти вакцины соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Совета Европы.

Граждане, желающие сделать прививку от гриппа, могут обратиться в центральные районные больницы по регионам или в учреждения первичной медико-санитарной помощи в Баку, которые предоставляют амбулаторно-поликлинические услуги", — говорится в сообщении TƏBİB.

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