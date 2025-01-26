Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали в первый день турнира в Бельгии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день Открытого турнира по дзюдо в бельгийском городе Визе.

Как передает Trend, среди наград - 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

В соревнованиях среди мужчин, проведенных в четырех весовых категориях, приняли участие 9 азербайджанских дзюдоистов. Мурад Мурадлы, выступавший весовой категории до 60 килограммов, одержал победу над всеми соперниками и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В весовой категории до 73 килограммов Гадир Гусейнов завоевал серебряную медаль, а Ибрагим Алиев — бронзовую. Нариман Мирзоев, выступавший в той же категории, довольствовался седьмым местом.

В категории свыше 100 килограммов Имран Юсифов стал обладателем серебряной награды. Джамал Гамзатханов и Джамал Фейзиев завершили соревнования на пятом месте.