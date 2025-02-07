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Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)

Общество Материалы 7 февраля 2025 19:31 (UTC +04:00)
Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - 7 февраля 2025 года Международный центр Низами Гянджеви (МЦНГ) организовал официальный прием, посвященный 12-му Глобальному Бакинскому форуму.

Как сообщает Trend, в приеме приняли участие дипломатические представители стран мира и представители международных организаций в Азербайджанской Республике.

На открытии мероприятия генеральный секретарь Центра Ровшан Мурадов выступил с подробной информацией о XII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 13-15 марта этого года. Он рассказал об основных темах форума, дискуссиях, которые пройдут на мероприятии, и о составе участников форума из разных стран мира.

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи рассказала о мероприятиях, проведенных в рамках COP29 совместно в МЦНГ, а также о вкладе МЦНГ в успех COP29. Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева отметила роль МЦНГ на международной арене и тесное сотрудничество со структурами ООН. Она подчеркнула важность дальнейшего повышения авторитета Центра в мировом масштабе. Посол Латвии в Азербайджане еще раз подчеркнул важность XII Глобального Бакинского форума и особо отметил лидирующие позиции МЦНГ на международных платформах.

Напомним, что с 13 по 15 марта 2025 года пройдет XII Глобальный Бакинский форум на тему "Переосмысление глобального порядка: преобразование вызовов в возможности" ("Rethınkıng World Order: Turnıng Challenges Into Opportunıtıes").

Официальная часть мероприятия завершилась показом промо-видео XII Глобального Бакинского форума.

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Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)
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