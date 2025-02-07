Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 февраля 2025 года Международный центр Низами Гянджеви (МЦНГ) организовал официальный прием, посвященный 12-му Глобальному Бакинскому форуму.

Как сообщает Trend, в приеме приняли участие дипломатические представители стран мира и представители международных организаций в Азербайджанской Республике.

На открытии мероприятия генеральный секретарь Центра Ровшан Мурадов выступил с подробной информацией о XII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 13-15 марта этого года. Он рассказал об основных темах форума, дискуссиях, которые пройдут на мероприятии, и о составе участников форума из разных стран мира.

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи рассказала о мероприятиях, проведенных в рамках COP29 совместно в МЦНГ, а также о вкладе МЦНГ в успех COP29. Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева отметила роль МЦНГ на международной арене и тесное сотрудничество со структурами ООН. Она подчеркнула важность дальнейшего повышения авторитета Центра в мировом масштабе. Посол Латвии в Азербайджане еще раз подчеркнул важность XII Глобального Бакинского форума и особо отметил лидирующие позиции МЦНГ на международных платформах.

Напомним, что с 13 по 15 марта 2025 года пройдет XII Глобальный Бакинский форум на тему "Переосмысление глобального порядка: преобразование вызовов в возможности" ("Rethınkıng World Order: Turnıng Challenges Into Opportunıtıes").

Официальная часть мероприятия завершилась показом промо-видео XII Глобального Бакинского форума.

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