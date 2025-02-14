Реконструирован участок автодороги Алят-Астара (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершена капитальная реконструкция участка Еникенд-Билясувар (с 32-го по 103-й км) магистральной автодороги М3 Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран.

Как передает Trend, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что протяженность дороги, реконструированной в соответствии со 2-й технической категорией, составляет 71 км.

"Автомобильная дорога имеет 2 полосы движения, ширина земляного полотна составляет 15 метров, а проезжей части – 7,5 метров. В рамках проекта были выполнены земляные работы, строительство дорожного полотна и дорожного основания, а затем укладка нового асфальтобетонного покрытия. Затем были проведены работы по установке дорожного оборудования и дорожных знаков. Во время реконструкции также было выполнено строительство искусственных сооружений и водопропускных труб на маршруте. Также завершено строительство 7 мостов, общая протяженность которых по проекту составляет 338,6 метра.

Строительные работы велись в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", по составленному графику и с высоким качеством. Проведенные работы обеспечат комфортное передвижение по дороге, облегчат перевозку грузов и пассажиров", - отмечается в сообщении.

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