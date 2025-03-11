В США состоялись сольный концерт и мастер-класс азербайджанской пианистки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Техасском университете в американском городе Арлингтон состоялись сольный концерт и мастер-классы азербайджанской пианистки Фидан Агаевой-Эдлер.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

На концерте, проведенном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Азербайджано-американского музыкального фонда, были исполнены произведения Тюркера Гасымзаде, Рахили Гасановой, Аяза Гамбарли, Фирангиз Ализаде, Арнольда Шёнберга, Джорджа Крамба и Хаи Черновен. Исполнение нашей соотечественницы вызвало большой интерес у зрителей.

Кроме того, состоялись мастер-классы Фидан Агаевой-Эдлер для студентов университета. Эти уроки позволили молодежи приобщиться к глубоким знаниям по современному фортепианному исполнительству.

Отметим, что Ф. Агаева-Эдлер, проживающая в Германии, отличается современным исполнением и профессионализмом, и завоевала симпатии любителей музыки. Осуществляя активную деятельность в современной музыкальной жизни Берлина, она также тесно сотрудничает с композиторами.

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