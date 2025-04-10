По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в киноцентре "Низами" состоялся показ документального фильма (ФОТО)

БАКУ/ Trend - 9 апреля в киноцентре "Низами" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась презентация документального фильма "Купить сейчас! Ловушка для потребителя".

Как сообщает Trend, на открытии мероприятия около 400 молодых людей, принявших участие в просмотре, получили подробную информацию о значении ответственного потребления, долгосрочном воздействии существующей культуры потребления на окружающую среду, а также еще большей ответственности молодых людей в повседневной жизни для обеспечения своего вклада в процессы экологической устойчивости. Было отмечено, что экологическая осведомленность и изменения, которые каждый человек внесет в свои потребительские привычки, могут содействовать устойчивому развитию в этой области, и молодежь должна стать ведущей силой этого процесса. В частности, было подчеркнуто, что мероприятия и проекты, реализуемые IDEA, имеют важное значение в формировании экологического мышления, просвещения молодежи, а также продвижения здорового и устойчивого образа жизни.

Затем был показан документальный фильм.

Отметим, что документальный фильм "Купить сейчас! Ловушка для потребителя" был снят британской компанией Grain Media. Лента, снятая режиссером Ником Стэйси, рассказывает о маркетинговых стратегиях, применяемых ведущими международными корпорациями и платформами электронной коммерции, негативном влиянии современных потребительских привычек на окружающую среду и способах решения рассматриваемой проблемы. В фильме подробно освещаются риски, вызванные этими тенденциями, посредством интервью с людьми, занимающими различные руководящие должности в ряде глобальных компаний, соответствующих статистических данных и примеров.

Общественное объединение IDEA призывает всех формировать ответственные привычки потребления в повседневной жизни, а также предпринимать совместные шаги во имя более зеленого и устойчивого будущего.