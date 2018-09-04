В Азербайджане будет вестись реестр юридических лиц, оказывающих посредничество в трудоустройстве

БАКУ /Trend/ - Согласно принятому в Азербайджане закону «О занятости», только юридические лица имеют право осуществлять посредническую деятельность в трудоустройстве лиц, ищущих работу, и безработных, а также граждан Азербайджана в зарубежных странах. Об этом говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, в дальнейшем районные (городские) центры занятости Государственной службы занятости при министерстве будут вести электронный реестр данных юридических лиц.

"Будут установлены определенный порядок и требования для ведения реестра. Юридические лица должны предоставлять в центры занятости данные по числу лиц, обратившихся для получения и получивших работу", - говорится в сообщении министерства.

В новом законе «О занятости» также отмечается, что юридические лица, нарушившие требования законодательства в связи с посреднической деятельностью в трудоустройстве, несут ответственность в установленном законом порядке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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