В Азербайджане продолжается кампания по поощрению МСБ (ФОТО)

11 июня 2019 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - От предпринимателей из города Сумгаит Вугара Гусейнова и Калама Гусейнова, занимающихся пчеловодством на своем приусадебном участке, в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступило обращение о выплате субсидий, предусмотренных на каждую пчелиную семью.

В рамках взаимного сотрудничества отдела "Друг МСБ" по Сумгаиту и министерства сельского хозяйства, обращение предпринимателей было рассмотрено и субсидии были выплачены, передает Trend со ссылкой на Агентство.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане создается кооператив по выращиванию граната
Экономика 20:12
Агентство по развитию МСБ направило в Германию азербайджанских предпринимателей
Экономика 15:21
В Азербайджане завершилась уборка зерна на территории свыше 147 тысяч гектаров
Экономика 10 июня 14:39
В Азербайджане в заготпункты сдано около 100 тонн шелковичного кокона - минсельхоз (ФОТО)
Экономика 10 июня 13:17
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей
Экономика 10 июня 10:59
Азербайджанская компания увеличила объемы продаж
Экономика 3 июня 18:05
Лента новостей
В Азербайджане обнародованы результаты II тура выпускного экзамена
Общество 20:32
В Азербайджане продолжается газификация регионов
Общество 20:26
В Азербайджане создается кооператив по выращиванию граната
Экономика 20:12
В Азербайджане минналогов стремиться ко всеобщему оформлению трудовых отношений
Экономика 19:39
Награждены победители конкурса "Знатоки литературы"
Общество 19:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 18:54
В Баку пройдет pre-party фестиваля "ЖАРА" - большой line-up очень крутых исполнителей
Звёздный мир 18:40
Этим летом за границу поедут больше граждан Азербайджана - AzTA
Туризм 18:19
Международные награды за май и июнь для азербайджанского фильма (ФОТО)
Культура 18:15