В Азербайджане продолжается кампания по поощрению МСБ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - От предпринимателей из города Сумгаит Вугара Гусейнова и Калама Гусейнова, занимающихся пчеловодством на своем приусадебном участке, в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступило обращение о выплате субсидий, предусмотренных на каждую пчелиную семью.



В рамках взаимного сотрудничества отдела "Друг МСБ" по Сумгаиту и министерства сельского хозяйства, обращение предпринимателей было рассмотрено и субсидии были выплачены, передает Trend со ссылкой на Агентство.



(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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