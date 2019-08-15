Минтруда: Повышение минимальных пенсий в Азербайджане охватит 660 тысяч граждан

БАКУ/Trend/ - В соответствии с законом "Об изменении закона "О трудовых пенсиях", утвержденным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с первого октября 2019 года размер минимальной трудовой пенсии в нашей стране увеличится со 160 до 200 манатов.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, пакет социальных реформ, инициированный Президентом Ильхамом Алиевым и обеспечивающим революционные шаги в направлении улучшения благосостояния населения, укрепления социальной защиты пенсионеров, увеличения с этой целью размеров пенсий, имеет особое значение. Так, с первого марта 2019 года минимальная пенсия была увеличена со 116 (по некоторым категориям с 80 манатов) до 160 манатов, и то повышение охватило 233 тысячи граждан.

Повышение согласно новому закону размера минимальной пенсии до 200 манатов охватит 660 тысяч пенсионеров. Тем самым, как составная часть пакета социальных реформ главы государства, размер минимальной трудовой пенсии в нашей стране увеличился в этом году на 72,4 процента. С другой стороны, эта сумма позволяет повысить прожиточный минимум для пенсионеров (149 манатов) в нашей стране до 34,2 процента. С точки зрения покупательной способности (по РРР) минимальной пенсии Азербайджан займет первое место в СНГ.

Согласно другому поручению, отраженному в законе "Об изменении закона "О трудовых пенсиях", пенсионный капитал, зафиксированный в страховой части личного счета застрахованных, раз в год будет индексирован согласно годовому уровню индекса потребительских цен.

Индексация послужит увеличению пенсионных капиталов, что имеет важное значение для обеспечения застрахованных высокой пенсией в будущем.

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года, существенно выросли зарплаты госслужащих, военнослужащих, сотрудников органов юстиции, правоохранительных органов, МЧС, миграционной службы, людей со специальными званиями и других соответствующих категорий, а это послужит увеличению пенсий в среднем на 31 процент 94 тысяч граждан, которым, согласно законодательству, положена пенсия на особых условиях. В связи с увеличением зарплат в различных сферах, пенсии лиц занятых в них также заново пересчитываются и соответственно увеличиваются.

Таким образом, второй социальный пакет, инициированный главой государства в этом году способствовал значительному росту пенсий более 750 тысяч граждан, что, в целом, является очередным важным шагом в области укрепления социальной защиты населения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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