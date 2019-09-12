Cinemobile организованный Samsung при поддержке Фонда «Nargis» порадовал детей в Газахе, Гяндже и Загаталах

Передвижной кинотеатр, организованный в рамках проекта Technological Embrace порадовал своих первых посетителей в регионах. Маленьким зрителям была представлена целая программа развлечений: игры, танцы и конечно же просмотр интересного мультфильма.

Кинотеатр подарил детям много положительных эмоций. Вечер начался с интересных игр, в которых дети соревновались друг с другом в ловкости и умелости. Далее посетителей кинотеатра ожидали веселые танцы. В завершении вечера маленьким зрителям был представлен мультфильм – «Зверополис». Дети с большим интересом следили за событиями на экране и от души переживали за героев. В конце маленькие кинозрители получили специальные подарки от Samsung. Дети смогли от души повеселиться и отдохнуть перед началом учебного года.

Отметим, что Cinemobile – это передвижной кинотеатр, организованный Samsung при поддержке Фонда «Nargis». Кино тур, состоит из двух частей и во втором этапе планируется посетить Губу, Сабирабад и Агдам. Ждите наш передвижной кинотеатр:

Город/район Дата сеанса Время сеанса Место проведения Губа 13.09.2019 18:00 Парк Губа Мейданы Сабирабад 14.09.2019 18:00 Парк им. Гейдара Алиева Агдам 15.09.2019 18:00 Неподалеку от здания Исполнительной власти города.

Дорогие дети и их родители приглашаем всех вас посетить кинотеатр Samsung, где вас ждут отличное настроение и море положительных эмоций! Дополнительную информацию можете получить на официальных страничках Samsung Azərbaycan на Facebook и в İnstagram.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.