Cinemobile организованный Samsung при поддержке Фонда «Nargis» порадовал детей в Газахе, Гяндже и Загаталах

12 сентября 2019 10:00 (UTC+04:00)

Передвижной кинотеатр, организованный в рамках проекта Technological Embrace порадовал своих первых посетителей в регионах. Маленьким зрителям была представлена целая программа развлечений: игры, танцы и конечно же просмотр интересного мультфильма.

Кинотеатр подарил детям много положительных эмоций. Вечер начался с интересных игр, в которых дети соревновались друг с другом в ловкости и умелости. Далее посетителей кинотеатра ожидали веселые танцы. В завершении вечера маленьким зрителям был представлен мультфильм – «Зверополис». Дети с большим интересом следили за событиями на экране и от души переживали за героев. В конце маленькие кинозрители получили специальные подарки от Samsung. Дети смогли от души повеселиться и отдохнуть перед началом учебного года.

Отметим, что Cinemobile – это передвижной кинотеатр, организованный Samsung при поддержке Фонда «Nargis». Кино тур, состоит из двух частей и во втором этапе планируется посетить Губу, Сабирабад и Агдам. Ждите наш передвижной кинотеатр:

Город/район

Дата сеанса

Время сеанса

Место проведения

Губа

13.09.2019

18:00

Парк Губа Мейданы

Сабирабад

14.09.2019

18:00

Парк им. Гейдара Алиева

Агдам

15.09.2019

18:00

Неподалеку от здания Исполнительной власти города.

Дорогие дети и их родители приглашаем всех вас посетить кинотеатр Samsung, где вас ждут отличное настроение и море положительных эмоций! Дополнительную информацию можете получить на официальных страничках Samsung Azərbaycan на Facebook и в İnstagram.

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