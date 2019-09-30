Азербайджан увеличил экспорт фундука на 89,9% по сравнению с прошлым годом

30 сентября 2019 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Фундуководство – одна из основных сфер ненефтяного сектора, приносящая валюту Азербайджану и в 2018 году страна также смогла сохранить свою позицию на мировом рынке. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Азербайджана Исмайыл Оруджов.

По словам председателя Ассоциации, в настоящее время Азербайджан занимает третье место в мире по экспорту фундука после Турции и Италии. Несмотря на сравнительно низкую урожайность в текущем году, статистика восьми месяцев весьма успешная. «Таким образом, если в прошлом году было экспортировано фундука на общую сумму в 40,5 миллиона долларов, то в текущем году объем экспорта в стоимостном выражении достиг 76,9 миллиона долларов. Тем самым, экспорта фундука вырос на 89,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Считаю, что до конца года из Азербайджана будет экспортировано вдвое больше фундука, чем в прошлом году», - отметил Оруджов.

Председатель Ассоциации сообщил, что неделю назад принимал участие на международной выставке продуктов питания "World Food Moscow 2019" подчеркнув, что при финансовой поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) продукция Ассоциации будет демонстрироваться на выставке "Anuqa-2019", которая пройдет с пятого по девятое октября в немецком городе Кёльн.

"В целом на каждой из таких выставок Азербайджан представляют 5-6 компаний. После выставок наблюдаются изменения и в географии нашего экспорта. В настоящее время азербайджанский фундук из Азербайджана фундук экспортируется в 25 стран мира. В частности, среди этих стран особое место занимает Россия. Но накануне Рождества и в европейских странах ожидается активность. Большой интерес к продукции Азербайджана демонстрируют немецкие и итальянские компании, а в последнее время также Чехия и Польша", - отметил Оруджов.

Рассказав о стоимости фундука, Оруджов отметил, что цены на азербайджанский фундук на мировом рынке достигли своего пика в августе-сентябре.

"Качество выращиваемой фермерами продукции, применяемые новые технологии, внедрение европейских и İSO стандартов уже показали свои результаты, внеся свой вклад в повышения качества продукта. За последние два месяца экспортная цена азербайджанского фундука составила около 6,2 - 6,5 долларов за килограмм. За тот же период цена на турецкий фундук составила 5,9 - 6 долларов, а на грузинский - 5,8 доллара", - подчеркнул Исмайыл Оруджов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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