На таможенном посту "Самур" нормализован процесс пересечения границы

6 ноября 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, в последние дни на таможенном посту "Самур" Северного территориального главного таможенного управления, расположенного на границе с Россией, наблюдается повышенная плотность автомобильных грузоперевозок.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), с целью устранения плотности, руководство Комитета провело переговоры с руководством Федеральной таможенной службы РФ. Как результат переговоров, в рамках мер, осуществляемых Федеральной службой, восстановлен на регулярной основе процесс пересечения границы грузовыми транспортными средствами. В первую очередь был обеспечен пропуск автомобилей, перевозящих сельскохозяйственные и скоропортящиеся продукты.

Напомним, что причиной проблемы стали строительные работы на пропускном пункте таможни с российской стороны, сезонный рост объема грузоперевозок, а также, то, что в связи с погодными условиями, через таможенно-пропускной пункт между Грузией и Россией не пропускаются грузовые транспортные средства, которые, в качестве альтернативного пути, используют территорию Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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