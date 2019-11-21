Микаил Джаббаров: Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 25 % (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Москве с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики, во время встречи было подчеркнуто, что по итогам января-сентября 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 25 процентов и составил 2,2 миллиарда долларов. Было отмечено, что одним из важных направлений сотрудничества между двумя странами в области промышленности является сфера автомобиле- и машиностроения. Стороны обсудили сотрудничество в сфере авиационной промышленности, судостроения, сельского хозяйства, фармацевтики и других.

Микаил Джаббаров также встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым. Он проинформировал гостя о направлениях деятельности Службы в России и проделанной работе. Артемьев довел до сведения противной стороны, что Россия заинтересована в сотрудничестве с соответствующими структурами Азербайджана в сфере антимонопольной политики.

Во время обеих встреч были обсуждены расширение экономических связей между двумя странами, а также взаимный обмен опытом. Микаил Джаббаров рассказал о реформах, осуществляемых в Азербайджане, бизнес-инвестиционной среде, работе в сфере антимонопольной политики. Министр экономики подчеркнул большой потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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