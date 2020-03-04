Микаил Джаббаров: Для зарубежных инвестиций Азербайджан осуществляет политику "открытых дверей"

БАКУ/Trend/ - Азербайджан расширяет экономические связи с Ростовской областью РФ. Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на бизнес-форуме, "Дни Ростовской области в Азербайджане" сказал министр экономики Михаил Джаббаров.

"Для зарубежных инвестиций Азербайджан осуществляет политику "открытых дверей", - отметил министр на мероприятии. По словам Джаббарова, Ростовская область является крупным производителем продукции и партнером Азербайджана, работающим в транспортной сфере. Министр отметил, что объем грузов, перевозимых из России в Азербайджан, значительно увеличился за счет инвестиций в дорожную инфраструктуру, повлиявших на пропускную способность автомобильных перевозок.

В прошлом году экономика Азербайджана полностью восстановилась и выросла после шока 2015-2016 годов: «В этом году рост полностью восстановившейся от шока экономики продолжается и наша основная философия сегодня заключается в том, чтобы повысить активность существующих предприятий, поддержать их развитие с помощью различных инструментов и модернизировать бизнес-среду. Сделать бизнес в стране более прозрачным».

В заключение министр призвал ростовских бизнесменов вкладывать деньги в экономику Азербайджана, рассказав о политике открытых дверей для иностранных инвестиций.

Автор: Эльдар Джанашвили.