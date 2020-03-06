Турция и Азербайджан подпишут соглашение по защите промышленной собственности

БАКУ/Trend/ - Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере защиты промышленной собственности.

Об этом сообщили Trend в отделе по патентам и торговым знакам министерства промышленности и технологий Турции.

Как говорится в сообщении ведомства, Турция и Азербайджан подпишут соглашение в сфере защиты промышленной собственности. Кроме того, между отделом по патентам и торговым знакам Турции и Агентством по интеллектуальной собственности будут подписаны новый меморандум о взаимопонимании и план совместной деятельности.

Сотрудничество охватит 2020-2022 годы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)