Микаил Джаббаров: В Азербайджане имеется достаточный запас продовольствия и других товаров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет проблем в удовлетворении ежедневных потребностей населения, в том числе в продуктах питания.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал министр экономики Микаил Джаббаров, комментируя вопрос массовых покупок населением товаров в магазинах в последнее время.

Министр отметил, что ведомство проводило встречи с крупными производителями и импортерами различных продовольственных и других товаров.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что в настоящее время в торговых сетях, магазинах и складах имеется достаточный запас товаров повседневного спроса, в том числе продуктов питания, и нет оснований для паники: "Сегодня в стране имеются запасы всех основных продуктов. Есть достаточный запас товаров и продуктов. Приобретенные товары заменяются и будут заменены новыми".

По его словам, вопросы экономической безопасности находились в центре внимания правительства Азербайджана: "Запасы регулярно проверяются и оцениваются для обеспечения продовольственной безопасности страны. В настоящее время ограничения, применяемые на границах нашей страны в связи с угрозой коронавируса, не распространяются на грузовые перевозки. На сегодняшний день в стране имеются запасы продовольствия и других товаров на несколько месяцев вперед".

Министр отметил, что нынешняя ситуация в мире, регионе, Азербайджане подразумевает ограничение на действия граждан, а не перемещения товаров. "Наглядный пример – соседняя Исламская Республика Иран. Въезд-выезд граждан туда из Азербайджана ограничен, но перевозка товаров осуществляется", - подчеркнул М. Джаббаров.

По словам министра, Азербайджан полностью обеспечивает себя дезинфицирующим средством – спиртом, а в ближайшее время заработает предприятие по производству медицинских масок, так как оборудование для него уже закуплено.

"Наблюдаемое в последние дни в торговых центрах, магазинах встречается во всем мире, но в нынешних условиях массовое скопление людей в таких центрах не соответствует рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете Министров", - подчеркнул М. Джаббаров.