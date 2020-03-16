ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, снизила ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", - отмечается в заявлении.

"Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности", - подчеркивается в документе.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.