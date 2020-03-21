Akkord перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом один миллион манатов

БАКУ /Trend/ - Коллектив азербайджанской строительно-промышленной инвестиционной корпорации Akkord в целях поддержки экономики страны, здоровья населения и профилактики распространения коронавируса, всецело поддерживая призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к бизнес-субъектам продемонстрировать социальную ответственность и социальную солидарность, продолжает инициативы в этом направлении.

Как сообщает Trend со ссылкой на Akkord, Наблюдательный совет корпорации перечислил 1 000 000 (один миллион) манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный 19 марта в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева для уменьшения негативного воздействия резких колебаний на мировом рынке на население, макроэкономическую стабильность, занятость и бизнес-субъектам.