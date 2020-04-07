ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы ради нас оставайтесь дома!"
БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы для нас оставайтесь дома!".
Как сообщает во вторник Trend, энергооператор страны функционирует круглосуточно 365 дней в году, и ни на секунду не приостанавливает ни производство, ни передачу электроэнергии населению. Несмотря на коронавирусную пандемию функционирует в круглосуточном режиме.
Наряду с неотложными мерами, работой по дезинфекции, проведенной в предприятиях при "Азерэнержи", в рамках борьбы с распространением коронавируса энергооператор страны подготовил очередной видеоролик в поддержку акции #evdəqal.
В видеоролике сотрудники ОАО на фоне бесперебойной работы обращаются к населению с призывом "Мы трудимся для вас. Вы для нас оставайтесь дома!".
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)