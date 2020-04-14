Обнародовано число предпринимателей, обратившихся за финансовой поддержкой

БАКУ/Trend/ - С 9 апреля и по сегодняшний день более 1000 юридических лиц (с 10 853 наемными работниками) и более 600 индивидуальных предпринимателей обратились за финансовой поддержкой.

Об этом сказал Trend финансовый аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов.

По словам аналитика, 19 марта 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение о принятии ряда мер, связанных со снижением негативного влияния коронавирусной (COVID-19) пандемии и острых колебаний, происходящих на мировых энергетических и фондовых рынках, на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

"Соответствующее распоряжение фактически сформировало всю правовую и нормативную базу противодействия глобальной пандемии. В рамках выполнения задач, предусмотренных указанным распоряжением, были сформированы рабочие группы по четырем основным направлениям и разработаны соответствующие механизмы по защите от негативных воздействий различных секторов экономики, субъектов предпринимательства и простых граждан, которые пострадали от пандемии. Четвертого апреля 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по исполнению пункта 10.2 указанного выше распоряжения. В течение короткого времени были начаты работы по соответствующим направлениям, в целях исполнения программы поддержки, с проведением расчетов и исследований в соответствующих областях", - сказал он.

Мусеибов отметил, что первоначально был дан старт программе финансовой поддержки предпринимателей и их наемных работников, пострадавших от коронавирусной пандемии:

«В рамках разработанных механизмов были определены правила обращения, а также начат прием данных обращений и перевод средств", - сказал он.

Отметим, что в рамках этих мер предусмотрено предоставление предпринимателям налоговых льгот и отпусков, снижение нагрузки по социальному страхованию, покрытие части заработной платы наемных работников субъектов предпринимательства за счет средств, выделяемых государством. А индивидуальным (микро) предпринимателям будет обеспечена прямая финансовая поддержка. Уже разработано и сдано в эксплуатацию специальное программное обеспечение, связанное с облегчением обращений субъектов предпринимательства в соответствующие государственные структуры".