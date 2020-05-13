Рамин Гулузаде: Обсуждается концепция для интеграции всех smart-систем страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компания Cisco обсудили в ходе видеоконференции совместную деятельность и определили планы на будущее, сообщили Trend в среду в министерстве.

Согласно информации, выступивший на мероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде отметил, что использование высоких технологий является приоритетом в период пандемии коронавируса, оказывающей серьезное влияние на глобальные экономические процессы и торговлю.

Министр поблагодарил руководство компании Cisco за тесное сотрудничество и поддержку в создании соответствующей инфраструктуры в целях проведения в стране видеоконференций на высоком уровне. Он также отметил, что региональный директор по Азербайджану компании Владимир Орлов 21 апреля 2020 года был награжден почетной грамотой за оказанную поддержку. «Важно и в дальнейшем расширять сотрудничество по внедрению высоких технологий в стране. В настоящее время мы работаем с вашей компанией по восьми цифровым приоритетам. Реализация этих проектов играет важную роль в развитии инновационных технологий в Азербайджане», - добавил Гулузаде.

Говоря о внедрении проекта Connected Government для видеоконференций, являющихся важным средством в период пандемии COVID-19, министр подчеркнул, что ряд значимых встреч был организован с использованием сетевых технологий Cisco и платформы Azcloud. Он отметил, что AzInTelecom, действующая в подчинении министерства, запустила для частных компаний и государственных учреждений сервис видеоконференций, известный как VCaaS, на основе решения Cisco Meeting Server. Министр выступил с предложением рассмотреть возможность продления срока лицензии сервиса для его успешного функционирования в будущем.

«Что касается проекта «Умный город», то концепция пилотного проекта «Скоординированная центральная автобусная остановка» была успешно завершена. Она была представлена руководству страны в декабре 2019 года. Важно полностью определить приоритеты цифровизации в Азербайджане и расширить применение инновационных технологий в развитии экономики страны. В связи с этим министерство направило информационный запрос в ряд международных компаний для сбора информации о консультациях по проекту «Умный город», который стартует в ближайшее время. Кроме того, мы ведем с Cisco и Quantela обсуждения концепции «Единая страновая панель» для интеграции всех smart-систем страны. Мы предлагаем рассмотреть возможность финансирования Cisco консалтинговых услуг, которые будут оказаны в рамках проекта «Умный город», - сказал Гулузаде.

Министр отметил, что Центр применения и обучения ИКТ министерства сертифицирован по программе Сетевой академии Cisco. По его словам, этот учебный центр также построил учебную лабораторию Cisco с оборудованием, предоставляемым бесплатно офисом Cisco в Азербайджане. Также продолжается реализация проекта Connected Schools.

Региональный директор по Азербайджану компании Cisco Владимир Орлов в свою очередь сказал, что в этот сложный период местная команда смогла обеспечить своевременную и успешную поддержку некоторых государственных учреждений Азербайджана, внедрив решения Cisco для обеспечения устойчивости деятельности.

"Компания рада выступать в качестве ключевого партнера Азербайджана в сфере инноваций и цифровизации", - сказал он.

Отметим, что в видеоконференции также приняли участие вице-президент Cisco Гай Дидрих, вице-президент по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу, руководитель программы цифровизации для Азербайджана Рамиль Эйюбов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev