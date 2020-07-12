Азербайджан одна из стран, минимизировавших влияние пандемии - депутат

БАКУ /Trend/ - В период пандемии в Азербайджане проводится политика по поддержке здоровья населения и экономики. Для минимизации влияния пандемии в стране идет интенсивная работа по дальнейшему улучшению социального обеспечения граждан и усилению материально-технической базы системы здравоохранения, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что это подтверждает и открытие госпиталя на 800 коек и сдача в эксплуатацию новых больниц модульного типа еще на 1300 коек: «В настоящее время больные коронавирусом проходят лечение в 45 больницах страны. Из этих больниц 36 построены по распоряжению главы государства в последние годы. Благодаря проводимой в стране экономической политике, в частности, углубленному пакету реформ, азербайджанская экономика по итогам пяти месяцев претерпела спад всего на 1,7%. Следует отметить, что средний показатель спада в развитых странах составляет 9%.

Так, в результате пандемии в Китае, долгое время отличающимся стремительным развитием, ВВП упало более чем на 7%, а в еврозоне активность по сравнению с периодом до пандемии уменьшилась на 18%. Азербайджан считается одной из стран, минимизировавших влияние пандемии.

Депутат также напомнил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превышают ВВП: «Азербайджан одна из немногих стран в мире по этому показателю. Финансовые возможности страны позволяют и дальше укреплять социальное благосостояние граждан. Как заявил Президент Ильхам Алиев, несмотря на низкие цены на нефть на мировом рынке в 2020 году и влияние пандемии, не будет отложен ни один социальный проект, будут осуществляться социальные выплаты, финансируемые из бюджета, построено рекордное число зданий для вынужденных переселенцев, более семи тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами, семьям шехидов будет предоставлено 1500 квартир, также планируется предоставить 400 квартир офицерам за безупречную службу.

В стране 85 тысяч семей, то есть, более 300 тысяч человек, получат адресную социальную помощь. То есть, в последующие месяцы государство усилит оказываемую поддержку. Также утвержден пакет налоговых льгот и льготных кредитов, что позволит предпринимателям воспользоваться ими. Поэтому государство и дальше будет поддерживать предпринимателей и граждан».

В заключение депутат добавил, что до настоящего времени Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам: «Это показатели характеризуют экономическую мощь и гуманистическую направленность политики Азербайджана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)