Работодатели в Азербайджане могут быть освобождены от некоторых штрафов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на рассмотрение парламента предложено условное штрафование работодателей за нарушение некоторых требований трудового законодательства. В подготовленном министерством труда и социальной защиты населения проекте поправок в Кодекс об административных проступках содержится соответствующее предложение в связи с этим.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, если предложение будет принято, то работодатель будет освобожден от уплаты части штрафов, в случае устранения в указанный срок недостатков в связи с нарушением требований трудового законодательства.

Предложение направлено на применение преференциального подхода к работодателям в соответствующей области, в то же время стимулирование оперативного устранения ими тех или иных нарушений трудового законодательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)